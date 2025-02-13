Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата

«Барселона» хочет подписать левого вингера летом.

По информации As, укрепление этой позиции является приоритетной целью для спортивного директора клуба Деку.

«Блауграна» сохраняет интерес к игроку «Атлетика » Нико Уильямсу , но рассматривает и другие кандидатуры, среди которых Рафаэл Леау и Луис Диас . Футболист «Ливерпуля» нравится Деку больше всего, но на его трансфер каталонцам придется потратить крупную сумму. Также «Барса» будет вынуждена продавать игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что «Барселона » не планирует покупать много новичков летом. Трансфер центрального нападающего не считается срочной задачей: Роберт Левандовски продлил контракт до 2026 года, на этой позиции также могут сыграть Ферран Торрес и Дани Ольмо. Тем не менее клуб проявляет интерес к Беньямину Шешко из «РБ Лейпциг» и Александеру Исаку из «Ньюкасла».