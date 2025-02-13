Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата
По информации As, укрепление этой позиции является приоритетной целью для спортивного директора клуба Деку.
«Блауграна» сохраняет интерес к игроку «Атлетика» Нико Уильямсу, но рассматривает и другие кандидатуры, среди которых Рафаэл Леау и Луис Диас. Футболист «Ливерпуля» нравится Деку больше всего, но на его трансфер каталонцам придется потратить крупную сумму. Также «Барса» будет вынуждена продавать игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Отмечается, что «Барселона» не планирует покупать много новичков летом. Трансфер центрального нападающего не считается срочной задачей: Роберт Левандовски продлил контракт до 2026 года, на этой позиции также могут сыграть Ферран Торрес и Дани Ольмо. Тем не менее клуб проявляет интерес к Беньямину Шешко из «РБ Лейпциг» и Александеру Исаку из «Ньюкасла».
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