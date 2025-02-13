  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата
28

Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата

«Барселона» хочет подписать левого вингера летом.

По информации As, укрепление этой позиции является приоритетной целью для спортивного директора клуба Деку. 

«Блауграна» сохраняет интерес к игроку «Атлетика» Нико Уильямсу, но рассматривает и другие кандидатуры, среди которых Рафаэл Леау и Луис Диас. Футболист «Ливерпуля» нравится Деку больше всего, но на его трансфер каталонцам придется потратить крупную сумму. Также «Барса» будет вынуждена продавать игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 

Отмечается, что «Барселона» не планирует покупать много новичков летом. Трансфер центрального нападающего не считается срочной задачей: Роберт Левандовски продлил контракт до 2026 года, на этой позиции также могут сыграть Ферран Торрес и Дани Ольмо. Тем не менее клуб проявляет интерес к Беньямину Шешко из «РБ Лейпциг» и Александеру Исаку из «Ньюкасла». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoАтлетик
logoЛуис Диас
logoДеку
logoНико Уильямс
logoМилан
logoРафаэл Леау
возможные трансферы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
logoНьюкасл
logoРБ Лейпциг
logoДани Ольмо
logoБеньямин Шешко
logoРоберт Левандовски
logoФерран Торрес
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Адвокат Эрмосо: «Нет доказательств того, что Дженнифер согласилась на поцелуй Рубиалеса. Ее лишили возможности представлять сборную на первом сборе после ЧМ»
15 минут назад
Лига Европы. Стыковые матчи. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Мидтьюлланда», ПАОК Чалова и Оздоева принимает ФКСБ, «Рома» против «Порту»
37 минут назадLive
Варан о Роналду: «Он начал вкладываться в свое тело с начала карьеры, когда играл за «МЮ». Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше под силу каждому, но нужна воля»
420 минут назад
Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»
2823 минуты назад
ЦСКА закрывает трансфер Лоррана за 8 млн евро сегодня. Хавбек «Фламенго» подпишет контракт на 5 лет
1842 минуты назад
Фанаты «Селтика» об антиизраильском баннере: «Если футбольный мир объединится для изоляции Израиля, другие последуют примеру. УЕФА и ФИФА пора придерживаться ценностей прав человека»
5052 минуты назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
53 минуты назадСпецпроект
Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)
17сегодня, 16:42
«Челси» не накажет назвавшую полицейского «тупым белым» Керр, заявила тренер: «Она извинилась, этого достаточно. Каждая женщина может совершать ошибки. Хотим поддержать ее»
37сегодня, 16:36
Ругани приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде, его Maserati Levante Trofeo конфискован. Содержание алкоголя в крови более чем в 3 раза превышало допустимый уровень
7сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Перенесшему остановку сердца Бенталебу разрешили вернуться на поле. Хавбек «Лилля» может участвовать в завтрашней тренировке
через 0
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
28 минут назадLive
Роша вряд ли перейдет в «Гремио». Трансферное окно в Бразилии закроется завтра («СЭ»)
11 минут назад
«Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, хотим еще ниже». Пономарев о соперниках России
2517 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
323 минуты назадLive
Мостовой о соперниках России: «Играем с кем можем! Но нельзя же шуметь с пеной у рта и орать, что мы обыграли Бруней, Монголию, Сирию и Кению. Они не футбольные страны!»
429 минут назад
Кейта Бальде перешел в «Монцу». Контракт экс-форварда «Спартака» – до июня 2025-го
41 минуту назад
«В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Футболисты в основном едят макароны, рыбу, мясо и рис». Воспитанник «Зенита» Симонян о питании
56 минут назад
Сенников о «Локо»: «Чем Галактионов хуже Черчесова? Он уже стабильно 2 года работает, ниже 6-го места клуб точно не упадет. Какие изменения?»
5сегодня, 16:47
Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»
5сегодня, 16:45
Рекомендуем