«Атлетико» опроверг слухи о связях с судьей Монтеро: «Мы не заключали контрактов. Такого рода травля наносит ущерб имиджу нашего футбола и не должна оставаться безнаказанной»

«Атлетико» отреагировал на слухи о связях с судьей Хосе Мунуэрой Монтеро.

Напомним, комитет по соблюдению требований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начинал официальное расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро.

Подозрения федерации вызвала компания Talentus Sports, учредителем которой является арбитр. Организация специализируется на консалтинге и спортивном менеджменте – в число ее клиентов предположительно входят Ла Лига , УЕФА, RFEF и некоторые клубы из Испании и других европейских стран, в частности, «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «ПСЖ».

Однако комитет пришел к выводу, что в деятельности Мунуэры Монтеро нет конфликта интересов , что он оправдан и сможет вернуться к судейству, как только Технический комитет судей (CTA) сочтет это целесообразным.

«С прошлого вторника, 18 февраля, различные СМИ повторяют публикации анонимного аккаунта в социальной сети X, @Fanaticos_RMCF, который, публикуя скриншоты профиля компании Talentus Sports Speakers в LinkedIn, пытался связать судью Хосе Луиса Мунуэру Монтеро с нашим клубом, намекая на конфликт интересов. Большинство этих СМИ сохранили эту ложную информацию даже после того, как она была разъяснена нашим отделом коммуникаций.

Клубный отдел по соблюдению требований, следуя установленным протоколам, подготовил исчерпывающий отчет после опроса и запроса информации у контрактного отдела и отдела кадров, в котором подтверждается, что клуб не поддерживает и не заключал никаких коммерческих или контрактных отношений с компанией Talentus Sports Speakers и что опубликованная информация совершенно не соответствует действительности.

Параллельно комитет по соблюдению требований Королевской испанской футбольной федерации также подтвердил, что между деятельностью компании Хосе Луиса Мунуэры Монтеро и его работой в качестве судьи нет конфликта интересов.

В «Атлетико » считают, что такого рода травля наносит серьезный ущерб имиджу нашего футбола и не должна оставаться безнаказанной», – говорится в заявлении клуба.