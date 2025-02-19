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В Испании появятся комиссии клубов по судейству и соревнованиям. «Реал» и «Барсу» не выбрали ни в одну из них

В Испании появится комиссия клубов по реформированию судейства.

Как сообщают Relevo и COPE, 42 клуба Ла Лиги и Сегунды сегодня сформировали две комиссии: по реформированию системы судейства и по соревнованиям. В каждую комиссию входят по два представителя первого и второго по силе дивизионов Испании. Третьи члены комиссий будут выбраны совместным решением Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По итогам голосования в комиссию по реформированию системы судейства вошли «Бетис» и «Севилья» от Ла Лиги и «Гранада» и «Альбасете» от Сегунды, в комиссию по соревнованиям – «Атлетико» и «Вильярреал» от Ла Лиги и «Расинг Ферроль» и «Малага» от Сегунды.

«Реал» и «Барселона» претендовали на попадание в обе комиссии, но не набрали нужного числа голосов. «Мадрид» получил 4 голоса на выборах в комиссию по судейству и 2 – в комиссию по соревнованиям. «Барса» на первых выборах набрала один голос, на вторых – два.

Комиссия по судейству отвечает за диалог, оценку вариантов, выражение позиции клубов на собраниях и применение силы и давления для изменений, но она не принимает решения самостоятельно.

Комиссия по соревнованиям будет обсуждать другие вопросы, связанные с повседневной спортивной жизнью.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Relevo
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