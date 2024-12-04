«Сочи» планирует выкупить Мелешина у «Спартака» по окончании аренды. Сумма компенсации – более 20 млн рублей (Metaratings)

«Сочи» планирует выкупить Павла Мелешина у «Спартака».

Нападающий выступает за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона-2024/25.

По информации Metaratings, «Сочи » намерен активировать опцию выкупа Мелешина по окончании аренды. Сумма компенсации составит более 20 млн рублей.

Отмечается, что «Спартак » сохранит за собой право обратного выкупа Мелешина, но в этом случае москвичам придется заплатить гораздо большую сумму.