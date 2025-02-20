«Спартак» не рассчитывает на Мелешина. «Сочи» ведет переговоры о выкупе 20-летнего форварда
«Спартак» не рассчитывает на форварда Павла Мелешина.
По данным «Спорт-Экспресса», «Сочи», за который выступает 20-летний игрок на правах аренды, ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе.
В этом сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Опубликовано: Sports
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