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«Спартак» не рассчитывает на Мелешина. «Сочи» ведет переговоры о выкупе 20-летнего форварда

«Спартак» не рассчитывает на форварда Павла Мелешина.

По данным «Спорт-Экспресса», «Сочи», за который выступает 20-летний игрок на правах аренды, ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе.

В этом сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Опубликовано: Sports
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