Дедлайн в РПЛ: Дзюбу взял «Акрон», Джикия – в «Химках», ЦСКА нашел форварда

«Локо» потратился на защитника из Испании.

В РПЛ закрылось трансферное окно. Теперь усилиться можно только свободными агентами, контракты которых кончились после 24 июня: например, Антон Шунин уже в России никуда не подпишется, его договор с «Динамо» истек в мае.

Вот кого клубы успели забрать в последний момент.

Артем Дзюба – в «Акрон» (бесплатно)

36-летний форвард конце мая покинул «Локомотив» с четырьмя голами за сезон в РПЛ, звучали варианты с «Крыльями Советов», но Дзюба продолжит в составе новичка лиги – «Акрона».

Контракт до конца сезона. Представитель игрока Леонид Гольдман надеется, что дебютировать Артем сможет уже в ближайшем туре РПЛ против «Химок». «Никто этого не ждал, а я здесь», – сказал Дзюба в обращении к болельщикам.

«Акрон» – седьмой клуб РПЛ в карьере Дзюбы. Он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит» и «Локомотив» – четыре из этих команд в лиге, так что будет много принципиальных матчей. Например, встреча с Валерием Карпиным – 28 сентября, сразу после выезд в Петербург на кубковый матч, а «Спартак» – в середине ноября.

Все, что окружало приход Дзюбы в «Акрон» – тут

Георгий Джикия – в «Химки» (бесплатно)

Подписание на самом флажке.

Экс-капитан «Спартака» после семи лет в клубе не договорился о новом контракте и за лето не нашел себе команду. Решали в последние минуты окна, через несколько минут после закрытия пришло подтверждение , что Джикия все-таки договорился с «Химками».

Очевидно, было не до заявочного фото – поэтому лицо Георгия прифотошопили к туловищу другого защитника – Немани Анджелковича. В целом-то такое бывает часто, но тут выглядит уж слишком забавно.

Трансфермаркт пишет об однолетнем контракте с опцией продления еще на год. Иван Карпов добавляет, что зарплата – 4,5 млн рублей плюс бонусы. По данным инсайдеров, от второго варианта – в Махачкале – Георгий отказался сам.

Теперь воскресный матч «Акрон» – «Химки» обретает новую интригу – Дзюба против Джикии!

Сесар Монтес – в «Локомотив» из «Альмерии» (€6 млн)

Мексиканский центральный защитник после переезда из «Монтеррея» мог попасть в ЦСКА или «Динамо», но провел два сезона в Ла Лиге за «Эспаньол» и «Альмерию». Вылетал с обоими с предпоследних мест.

Больше известен как игрок сборной Мексики: дважды брал Золотой кубок КОНКАКАФ, играл на ЧМ-2022, а с Олимпиады-2020 привозил бронзовую медаль.

В Сегунде 27-летний Монтес играть не будет – он уже в «Локомотиве», контракт сразу на пять лет – до лета 2029-го. Так много (c бонусами выйдет до 8 млн евро) на покупку «Локо» не тратил с 2019-го, когда под Лигу чемпионов забирали Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ».

Монтес – топ для РПЛ. Но есть нюансы

Марвин Чуни – в «Рубин» из «Фрозиноне» (€2 млн)

23-летний албанский форвард прошел через несколько юношеских команд «Баварии», забивал 19 мячей в четвертой немецкой лиге, выходил во второй Бундеслиге за «Падерборн» и уезжал прошлым летом за миллион евро в Серию А – даже однажды забил за «Фрозиноне».

У Чуни есть один матч в сборной Албании – против Болгарии в 2023-м. На Евро он не ездил. В «Рубине» играет еще один албанец – Мирлинд Даку. Теперь будет второй – Чуни подписал четырехлетний контракт.

Клуб интересно его представил: обыграли обсуждение фамилии, поначалу обсуждали его как «Куни». Сам албанец пришел, стукнул экран – и высветилось Чуни, как и будет на футболке.

Даниил Уткин – в «Ахмат» из «Ростова» (аренда)

Распалась связка Уткин-Комличенко, 24-летний полузащитник снова едет в Грозный. Даниил уже однажды уезжал в аренду в «Ахмат» – в сезоне-2021/22, еще из «Краснодара». Тогда вышло вполне успешно – 9+3, забивал всем московским клубам.

Сейчас аренда в «Ахмат» рассчитана до конца сезона.

Алекс Корредера – в «Химки» из «Тенерифе» (€500 тысяч)

28-летний воспитанник «Барселоны» засветился даже в юношеской Лиге чемпионов, команда с ним выиграла в 2014-м. Он знаком тренеру Франку Артиге, который как раз работал с юношескими командами «Барсы».

После Каталонии успел поиграть за восемь команд в Испании. До перехода в «Химки» был в середняке Сегунды – «Тенерифе». Теперь «Химки» ждет, что он усилит позицию центрального полузащитника, контракт до лета 2026-го.

Свен Карич – в «Пари НН» из «Марибора» (€200 тысяч)

26-летний центральный защитник играл даже в пятом английском дивизионе, а через два года – дебютировал в сборной Словении. Правда, матч против Гибралтара так и остался единственным.

За словенскую молодежку играл регулярно, последние два сезона провел в «Мариборе». В Нижнем подписался до 2027-го.

Фелипе Мендес – в «Крылья Советов» из ЦСКА (аренда)

В двух прошлых сезонах РПЛ чилиец отыграл суммарно 50 матчей, но сейчас при Марко Николиче не выходил вообще ни разу – очевидно, сербскому тренеру не нужен.

Аренда в Самару до конца сезона с правом выкупа.

Велдин Ходжа – в «Рубин» из «Риеки» (€2 млн евро)

21-летний хорватский опорник помог «Риеке» дойти до второго места прошлого чемпионата, а в новом – уже успел забить загребскому «Динамо» перед международной паузой.

Ходжа регулярно играет за молодежную сборную Хорватии, балканцев в «Рубине» много не бывает – это контракт до лета 2028-го.

Сауль Гуарирапа – в ЦСКА из «Сочи» (аренда)

Венесуэльский форвард сильно впечатлил весной, когда только приехал в РПЛ – забил восемь мячей в десяти матчах за «Сочи». Правда, вместе с ним и рухнул в Первую лигу.

Гуарирапа перешел в ЦСКА в аренду с правом выкупа и выбрал 9-й номер. 21-летний нападающий явно будет бороться за основу.

Заметные трансферы в Первой лиге: активно обновляется «Балтика», два спартаковца – в «Сочи»

Клубы Первой лиги параллельно тоже поработали над усилением.

● «Балтика» активнее всех: берут новичков под Андрей Талалаева. Из «Химок» пригласили Олега Исаенко и Сергея Варатынова, в атаку подписали Виталия Лисаковича и Хызыра Аппаева.

Исаенко – воспитанник «Балтики», но играл в «Краснодаре», а потом перешел в «Химки». Сейчас – аренда в «Балтику». А Варатынова взяли до лета 2027-го. Аппаев присоединился к «Балтике» до конца мая 2026-го. Лисакович уже играл в аренде из «Рубина» половину прошлого сезона и забил последний мяч «Балтики» в РПЛ – «Локомотиву» с пенальти. Сейчас соглашение с ним рассчитано до июня 2025-го.

● «Сочи» взял у «Спартака» в аренду Павла Маслова и Павла Мелешина . Маслов в этом сезоне сыграл три матча во всех турнирах и даже забил, у Мелешина – пять выходов на замену.

● Любопытный круговорот у Андрея Окладникова, он вернулся в «Енисей» . Инсайдер Сергей Ильев рассказал детали: зимой футболист на фоне интереса «Черноморца» переподписал с «Енисеем» контракт с 23 миллионами рублей отстпуных, летом «Черноморец» эту сумму заплатил, но форвард в Новороссийске не заиграл, и вот теперь едет в красноярскую аренду. «Енисей» и заработал 23 миллиона, и вернул игрока.

Кстати, красноярский клуб подписал еще Андрюса Рукаса и Эмерсона Иллой-Айета из «Урала». А «Черноморец» приобрел Романа Акбашева, который еще недавно был звездой «Факела», провел половину сезона в «Ростове», а новый начинал в КАМАЗе.

Новый защитник «‎Локо» – топ для РПЛ. Но есть нюансы

Дзюба в «Акроне» – под конец ТО. Хотя еще в августе его не рассматривали