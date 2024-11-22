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Мелешин сделал 2-й дубль в сезоне за «Сочи» и принес победу над «Уфой» (5:2). Форвард в аренде из «Спартака»

Нападающий «Сочи» Павел Мелешин дважды забил «Уфе» в 20-м туре Мелбет Первой лиги.

Мелешин забил первый мяч с передачи Мартина Крамарича на 69-й минуте через 5 минут после выхода на замену и сделал счет 3:1, на 87-й минуте он же забил 4-й мяч команды. 

Затем свой 2-й мяч забил и воспитанник «Зенита» Кирилл Кравцов.

Павел Мелешин, арендованный у «Спартака», вышел на замену вместо Владимира Писарского. Для форварда это 5-й и 6-й мячи в сезоне Первой лиги, ранее он забивал четыре матча подряд в сентябре и начале октября: делал дубль в ворота «Кубань-Холдинга» в Кубке России, затем «Торпедо», «Чайке» и «Арсеналу» в чемпионате. Затем 3 ноября отличился в игре с «Нефтехимиком».

«Сочи» благодаря этой победе поднялся на 3-е место в Мелбет Первой лиге, команда Роберта Морено отстает от «Балтики» и «Торпедо» на 5 и 3 очка соответственно и опережает «Урал» на 1 очко – у всех конкурентов на матч меньше.

Опубликовано: Sports
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