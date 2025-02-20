Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит 8 млн евро за него (Иван Карпов)
Данил Глебов завершил переход в «Динамо».
По данным инсайдера Ивана Карпова, 25-летний полузащитник прошел медосмотр и подписал контракт с московским клубом на 5 лет.
Отмечается, что «Ростов» получит за футболиста 8 млн евро.
В этом сезоне Глебов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забив один гол. Подробно со статистикой капитана «Ростова» можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
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