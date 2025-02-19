Селюк о Глебове: «Динамо» заплатило 5-7 млн евро, подписал бы его хоть один европейский клуб за такие деньги? Если клуб хочет стать чемпионом, вряд ли Данил его усилит»

Дмитрий Селюк сомневается, что Данил Глебов усилит «Динамо».

Ранее стало известно, что полузащитник «Ростова» проходит медосмотр для перехода в московский клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составит 7+1 млн евро. 5 миллионов евро будут выплачены сразу, еще 2 млн – в рассрочку и 1 млн – в виде бонусов.

«Глебов – нормальный футболист, но если смотреть, как усиливаются другие команды – «Зенит», «Спартак », например, или «Краснодар», то он вряд ли усилит «Динамо», если клуб хочет стать чемпионом.

Я понимаю, что Карпин просмотрел всех ростовчан через сборную, поэтому любой игрок из «Ростова» – это футболист сборной. Но Глебов, безусловно, россиянин, и за него заплатили определенную сумму.

Я слышал, что за него заплатили пять или семь миллионов. Мне было интересно, подписал бы его хоть один европейский клуб за такие деньги? Например, Глебов не хуже Литвинова из «Спартака», но он и не лучше. Он просто один будет в «Спартаке», а другой – в «Динамо ».

Если бы они взяли игрока за миллион, например, это было бы более оправдано. Это просто игроки для тренировочного процесса. Для «Ростова » продать Глебова за такие деньги – это суперуспешная сделка. А для «Динамо» – не уверен», – заявил агент Дмитрий Селюк.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. За это время он принял участие в 191 матче за клуб во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 17 результативных передач. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .