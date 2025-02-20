«Ростов» гарантировано получит 7 млн евро за Глебова. Еще миллион – за сыгранные матчи, еще миллион – за победу «Динамо» в РПЛ или выигрыш Кубка
«Динамо» может заплатить до 9 миллионов евро за Данила Глебова.
«Ростов» и «Динамо» закрывают сделку по переходу полузащитника в московский клуб, об этом сообщает «РБ Спорт».
Клубы уже завершили переговоры.
Сумма трансфера за хавбека может составить 9 миллионов евро, из которых 7 миллионов гарантированы: первый платеж составит 5 млн евро, 2 млн – летом.
«Ростов» может получить еще миллион евро по достижении Данилом Глебовым определенного отрезка по количеству проведенных матчей за бело-голубых, еще миллион – в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.
В этом сезоне Глебов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забив один гол. Подробно со статистикой капитана «Ростова» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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