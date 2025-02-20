«Ростов» гарантировано получит 7 млн евро за Глебова. Еще миллион – за сыгранные матчи, еще миллион – за победу «Динамо» в РПЛ или выигрыш Кубка

«Динамо» может заплатить до 9 миллионов евро за Данила Глебова.

«Ростов » и «Динамо » закрывают сделку по переходу полузащитника в московский клуб, об этом сообщает «РБ Спорт».

Клубы уже завершили переговоры.

Сумма трансфера за хавбека может составить 9 миллионов евро, из которых 7 миллионов гарантированы: первый платеж составит 5 млн евро, 2 млн – летом.

«Ростов» может получить еще миллион евро по достижении Данилом Глебовым определенного отрезка по количеству проведенных матчей за бело-голубых, еще миллион – в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.

В этом сезоне Глебов провел 17 матчей в Мир РПЛ , забив один гол. Подробно со статистикой капитана «Ростова » можно ознакомиться здесь .