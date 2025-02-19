Глебов прошел медосмотр в «Динамо». Хавбек подпишет контракт завтра («Чемпионат»)
Данил Глебов успешно прошел медосмотр для трансфера в «Динамо».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что игрок должен подписать контракт с московским клубом в первой половине четверга.
Ранее сообщалось, что 25-летний полузащитник перейдет из «Ростова» за 7+1 млн евро. 5 миллионов евро будут выплачены сразу, еще 2 млн – в рассрочку и 1 млн – в виде бонусов.
В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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