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«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»

«Брест» пропустил 7 голов от «ПСЖ» после слов тренера о возможности камбэка.

Сегодня парижане разгромили соперника со счетом 7:0. В первом матче «ПСЖ» выиграл 3:0.

Вчера, 19 февраля, тренер «Бреста» Эрик Руа допустил вероятность камбэка с «ПСЖ» после первого матча: «Это в пределах моих возможностей. Мы как-то выиграли со счетом 5:4, уступая 0:4 к перерыву».

Менее чем через сутки «Брест» снова был разгромлен.

«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoБрест
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЭрик Руа
logoЛига чемпионов УЕФА
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