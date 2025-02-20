«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
«Брест» пропустил 7 голов от «ПСЖ» после слов тренера о возможности камбэка.
Сегодня парижане разгромили соперника со счетом 7:0. В первом матче «ПСЖ» выиграл 3:0.
Вчера, 19 февраля, тренер «Бреста» Эрик Руа допустил вероятность камбэка с «ПСЖ» после первого матча: «Это в пределах моих возможностей. Мы как-то выиграли со счетом 5:4, уступая 0:4 к перерыву».
Менее чем через сутки «Брест» снова был разгромлен.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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