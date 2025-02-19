Тренер «Бреста» верит в камбэк с «ПСЖ» после 0:3: «Это в пределах моих возможностей. Мы как-то выиграли со счетом 5:4, уступая 0:4 к перерыву»

Эрик Руа не исключает камбэка «Бреста» в ответном мате с «ПСЖ» после разгрома.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Брест » уступил со счетом 0:3.

«Вы наверняка не слишком много знаете о моей карьере, но я сыграл в матче, где мы проигрывали со счетом 0:4 к перерыву, а в итоге выиграли 5:4.

Скажем так, [отыграться] с 0:3, когда до конца матча 90 минут, а не 45, в пределах моих возможностей. Если только я смогу передать это своим игрокам – никогда не знаешь наверняка», – сказал главный тренер «Бреста».

В сезоне-1998/99 «Марсель », в составе которого тогда выступал Руа, одержал победу над «Монпелье », отыгравшись во 2-м тайме со счета 0:4.