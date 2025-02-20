Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
Хвича Кварацхелия забил второй гол за «ПСЖ».
Вингер парижской команды поразил ворота «Бреста» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (7:0, второй тайм). Также на его счету голевая передача на Санни Меюлю.
Грузинский футболист перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 миллионов евро 18 января. Он проводит 7-ю игру за французскую команду во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 2 результативных паса.
Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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