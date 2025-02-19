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«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле

«Аталанта» потерпела очередную неудачу вскоре после шутки тренера о требле.

Сегодня бергамаски уступили «Брюгге» (1:3) и вылетели из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей.

30 января главный тренер Джан Пьеро Гасперини пошутил, что «Аталанта» собирается сделать требл, выиграв ЛЧ, Серию А и Кубок страны: «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Цель – выиграть ее. А вообще нет, цель – требл».

Уже спустя пять дней после шутки 67-летнего специалиста команда была выбита из Кубка Италии «Болоньей», а теперь покинула и Лигу чемпионов. В чемпионате она идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 5 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАталанта
logoБолонья
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Бельгия
logoДжан Пьеро Гасперини
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