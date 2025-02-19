«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле

«Аталанта» потерпела очередную неудачу вскоре после шутки тренера о требле.

Сегодня бергамаски уступили «Брюгге » (1:3) и вылетели из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей.

30 января главный тренер Джан Пьеро Гасперини пошутил , что «Аталанта » собирается сделать требл, выиграв ЛЧ, Серию А и Кубок страны: «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Цель – выиграть ее. А вообще нет, цель – требл».

Уже спустя пять дней после шутки 67-летнего специалиста команда была выбита из Кубка Италии «Болоньей», а теперь покинула и Лигу чемпионов. В чемпионате она идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 5 очков.