Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м

Матвей Сафонов не попал в старт «ПСЖ» на игру Лиги чемпионов.

Российский вратарь остался в запасе на ответную игру с «Брестом », с первых минут выйдет Джанлуиджи Доннарумма .

Сафонов вышел в основе парижан в прошлом матче с «Тулузой» и не пропустил (1:0).

Матвей сыграл в двух матчах «ПСЖ» в 2025 году из 12, не считая сегодняшнего.

5 из 10 игр Сафонова в «ПСЖ» – сухие. Еще раз две подряд