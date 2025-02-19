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  • Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м
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Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м

Матвей Сафонов не попал в старт «ПСЖ» на игру Лиги чемпионов.

Российский вратарь остался в запасе на ответную игру с «Брестом», с первых минут выйдет Джанлуиджи Доннарумма.

Сафонов вышел в основе парижан в прошлом матче с «Тулузой» и не пропустил (1:0).

Матвей сыграл в двух матчах «ПСЖ» в 2025 году из 12, не считая сегодняшнего.

5 из 10 игр Сафонова в «ПСЖ» – сухие. Еще раз две подряд

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoБрест
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
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