Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м
Матвей Сафонов не попал в старт «ПСЖ» на игру Лиги чемпионов.
Российский вратарь остался в запасе на ответную игру с «Брестом», с первых минут выйдет Джанлуиджи Доннарумма.
Сафонов вышел в основе парижан в прошлом матче с «Тулузой» и не пропустил (1:0).
Матвей сыграл в двух матчах «ПСЖ» в 2025 году из 12, не считая сегодняшнего.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
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