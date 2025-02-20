Фанаты «Реала» скандировали «Гвардиола, оставайся!» после 3-го гола в ворота «Ман Сити»

Болельщики «Реала» потроллили Пепа Гвардиолу.

Мадридский клуб дома победил «Манчестер Сити » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира (3:1, первая игра – 3:2).

После третьего забитого гола фанаты хозяев стали скандировать «Гвардиола , оставайся!»

«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Клуб доходил до этой стадии 11 лет подряд