Фанаты «Реала» скандировали «Гвардиола, оставайся!» после 3-го гола в ворота «Ман Сити»
Болельщики «Реала» потроллили Пепа Гвардиолу.
Мадридский клуб дома победил «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира (3:1, первая игра – 3:2).
После третьего забитого гола фанаты хозяев стали скандировать «Гвардиола, оставайся!»
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Клуб доходил до этой стадии 11 лет подряд
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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