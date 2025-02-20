Мбаппе делит с Месси 1-е место по голам командам Гвардиолы в ЛЧ. Килиан и Лео забили по 7 раз

Никто в Лиге чемпионов не забивает командам Пепа Гвардиолы чаще Килиана Мбаппе.

Сегодня форвард «Реала » сделал хет-трик в игре с «Манчестер Сити ».

Теперь на счету француза 7 мячей в ворота клубов, в которых работал Гвардиола : два – в составе «Монако», один – в составе «ПСЖ», четыре – в составе мадридцев.

По этому показателю Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси . Третьим в этом списке идет Карим Бензема, у которого 5 голов.