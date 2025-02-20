«Реал» выбил «Ман Сити» из ЛЧ в 3 из 4 последних сезонов
«Реал» во второй раз подряд выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
В этом сезоне мадридцы дважды обыграли «горожан» в стыковых матчах – 3:2 и 3:1. В прошлом розыгрыше ЛЧ испанская команда победила на этапе четвертьфинала по итогам серии пенальти.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» победил «Реал» в полуфинале, а в сезоне-2021/22 на том же этапе сильнее были представители Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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