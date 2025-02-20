«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Клуб доходил до этой стадии 11 лет подряд
«Ман Сити» провел худший сезон Лиги чемпионов при Пепе Гвардиоле.
Сегодня «горожане» вылетели из турнира на стадии стыковых матчей, уступив «Реалу» (2:3, 1:3).
Впервые за 9 сезонов при Пепе Гвардиоле горожане не вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз «Сити» не смог добраться до этой стадии в сезоне-2012/13: тогда клуб из Манчестера занял последнее место в группе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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