Отец Холанда выложил фото арахиса перед матчем «Реала» и «Сити»: «Готов к битве». В 2023-м Альф-Инге бросал орехи в фанатов «Мадрида»

Отец Эрлинга Холанда пошутил о своем конфликте с фанатами «Реала».

Перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд выложил фото тарелки с орехами с подписью: «Готов к битве».

Это отсылка к конфликту Холанда и фанатов «Мадрида » в 2023 году. Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити » (1:1) Альф-Инге якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду, по одной из версий – арахис.

Фото: x.com/alfiehaaland

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.