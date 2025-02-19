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  • Клод Макелеле: «Реалу» нужно быть осторожным с «Ман Сити». Топ-клубы никогда не умирают. У «Мадрида» есть талант, и это команда с характером»
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Клод Макелеле: «Реалу» нужно быть осторожным с «Ман Сити». Топ-клубы никогда не умирают. У «Мадрида» есть талант, и это команда с характером»

Клод Макелеле заявил, что «Реалу» нужно быть осторожным с «Ман Сити».

Сегодня команды проведут ответный стыковой матч Лиги чемпионов в Мадриде. Первая игра закончилась победой «Реала» со счетом 3:2.

«Сити» должен понять, что может побеждать иначе – играя более терпеливо. После того, как они поймут это, они вернутся к своей прежней игре, но нужно время, и это должно исходить от тренера.

Гвардиола должен заставить игроков понять, что проблемы могут случаться, что таков футбол. Им нужно принять это и бороться, и так они вернутся к тому, какими они были раньше.

Но «Мадриду» нужно быть осторожным. Топ-клубы никогда не умирают.

Неуязвимых топ-клубов нет. Футбол – это борьба, не только талант. У «Реала» есть талант, но он сражается, он защищается, он един. Это команда с характером. И она все время разная», – сказал бывший опорный полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mirror
logoМанчестер Сити
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logoПеп Гвардиола
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