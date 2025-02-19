7

Шансы «Ман Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ – 23,9%, «Реала» – 76,1% (Opta)

«Манчестер Сити» выйдет в 1/8 финала ЛЧ с вероятностью более 20%, считает Opta.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном стыковом матче. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

Вероятность выхода «Манчестер Сити» в следующую стадию Лиги чемпионов составляет 23,9%. Шансы на проход «Реала» – 76,1%.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде
2740 минут назадФото
Анчелотти о Гвардиоле: «Я устал играть против него, но всегда рад его видеть. Это матч «Ман Сити» и «Реала», а не наше противостояние»
12сегодня, 13:32
Пеп о матче с «Реалом»: «Мы должны сыграть идеально, придется атаковать и забивать. На «Бернабеу» никогда не бывает легко»
38вчера, 19:11
Главные новости
Агент Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком». Сделку должна одобрить португальская федерация («Чемпионат»)
2429 минут назад
Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде
2740 минут назадФото
Ламин Ямаль: «Работа судьи очень трудна – если вы свистите в пользу одной стороны, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется, это сделает футболист команды, которая не играет»
946 минут назад
Тикнизян о тратах в месяц: «У семьи с ребенком 300-350 тысяч в месяц будет уходить на нормальную жизнь. С нашей инфляцией 30-50 тысяч недостаточно, к сожалению»
3958 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
84сегодня, 15:01
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 15:00Спецпроект
Аршавин об ЛЧ: «Как еврокубки ушли с «Матч ТВ», ни одного матча не посмотрел – не ложится на iPad. Новый формат турнира немного непривычный»
36сегодня, 14:58
Варан о руководстве «МЮ»: «Они хотят немедленных результатов, но мы даже не знаем, кто принимает решения. В «Реале» долгие годы существует система, там умеют жить под давлением»
6сегодня, 14:57
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
30сегодня, 14:50
Тренер «Бреста» верит в камбэк с «ПСЖ» после 0:3: «Это в пределах моих возможностей. Мы как-то выиграли со счетом 5:4, уступая 0:4 к перерыву»
14сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» предложил 30 млн евро за Жерсона. «Фламенго» не продал капитана за 18 и 28 млн евро (Жулио Мигель Нето)
24 минуты назад
Бобан об удалении Тео с «Фейеноордом»: «Мне жаль «Милан», но Эрнандес этого заслуживает, он делает так уже много лет. Обидно, ведь в 1-м тайме команда играла очень хорошо»
213 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
26 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»
231 минуту назад
Радимов о «Зените»: «Энрике нужен был – такого шефа в атаке не хватало. Будет ярко выраженная звезда, которая может решать моменты, как делал Малком»
359 минут назад
Глебов проходит медосмотр в «Динамо», сделка еще не завершена («Р-Спорт»)
7сегодня, 14:46
Нгамале о любимых местах в России: «В ГУМе и на Красной площади можно расслабиться – там нравится гулять больше всего. На Патриках очень людно и шумно, люблю места потише»
6сегодня, 14:31
Зиньковский о переходе в «Крылья»: «Так в «Спартаке» сложились обстоятельства – нужно было уйти, чтобы получать практику. Приятно вернуться в родной город и команду»
4сегодня, 14:13
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» уступил «Йокогаме»
24сегодня, 14:05
Томиясу выбыл до конца года после повторной операции на колене. Впервые защитника «Арсенала» прооперировали летом 2024-го
5сегодня, 13:56