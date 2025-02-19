Шансы «Ман Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ – 23,9%, «Реала» – 76,1% (Opta)

«Манчестер Сити» выйдет в 1/8 финала ЛЧ с вероятностью более 20%, считает Opta.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Реалом » на «Сантьяго Бернабеу» в ответном стыковом матче. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:2.

Вероятность выхода «Манчестер Сити» в следующую стадию Лиги чемпионов составляет 23,9%. Шансы на проход «Реала» – 76,1%.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»