В RFEF опасаются, что сезон Ла Лиги будет приостановлен из-за протеста судей. У арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры

В Испании боятся, что чемпионат прервется из-за протеста судей.

Как сообщает As, в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опасаются, что «судьи могут остановить розыгрыш чемпионата, если напряженность продолжит расти».

Однако тот же источник добавил, что у арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры, хотя они и жалуются на давление и притеснения.

Президент RFEF Рафаэль Лусан в среду вечером вернется в Испанию после визита в Марокко. Важным пунктом в его повестке дня является встреча с президентом технического комитета судей (CTA) Луисом Мединой Канталехо. Глава футбольной федерации постарается «снизить напряженность».

Сегодня в Мадриде состоялась встреча судей, работающих на всех уровнях испанского футбола. Они проанализировали «тревожную и нестабильную ситуацию, в которой оказались».

«На фоне широко распространенной атмосферы ненависти и агрессии в отношении нашего коллектива мы, судьи, хотим показать, что мы более сплочены и сильны, чем когда-либо, и намерены выполнять свою работу, даже несмотря на то, что с каждым днем становится все труднее выполнять ее в обычном режиме на всех стадионах Испании .

Это работа, которую было бы невозможно выполнить без поддержки и профессионального руководства технического комитета судей RFEF, который также страдает от этой невыносимой среды.

Наконец, мы вновь заявляем о нашей полной и единодушной поддержке Хосе Мунуэры Монтеро , которого мы надеемся увидеть на игровом поле как можно скорее», – говорится в заявлении судей.