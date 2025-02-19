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В RFEF опасаются, что сезон Ла Лиги будет приостановлен из-за протеста судей. У арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры

В Испании боятся, что чемпионат прервется из-за протеста судей.

Как сообщает As, в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опасаются, что «судьи могут остановить розыгрыш чемпионата, если напряженность продолжит расти». 

Однако тот же источник добавил, что у арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры, хотя они и жалуются на давление и притеснения. 

Президент RFEF Рафаэль Лусан в среду вечером вернется в Испанию после визита в Марокко. Важным пунктом в его повестке дня является встреча с президентом технического комитета судей (CTA) Луисом Мединой Канталехо. Глава футбольной федерации постарается «снизить напряженность». 

Сегодня в Мадриде состоялась встреча судей, работающих на всех уровнях испанского футбола. Они проанализировали «тревожную и нестабильную ситуацию, в которой оказались». 

«На фоне широко распространенной атмосферы ненависти и агрессии в отношении нашего коллектива мы, судьи, хотим показать, что мы более сплочены и сильны, чем когда-либо, и намерены выполнять свою работу, даже несмотря на то, что с каждым днем становится все труднее выполнять ее в обычном режиме на всех стадионах Испании.

Это работа, которую было бы невозможно выполнить без поддержки и профессионального руководства технического комитета судей RFEF, который также страдает от этой невыносимой среды.

Наконец, мы вновь заявляем о нашей полной и единодушной поддержке Хосе Мунуэры Монтеро, которого мы надеемся увидеть на игровом поле как можно скорее», – говорится в заявлении судей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
logoсудьи
Рафаэль Лусан
Луис Медина Канталехо
Хосе Мунуэра Монтеро
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