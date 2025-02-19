В особняке судьи Мунуэры Монтеро есть мурал Месси в форме «Барсы» (OK Diario)

В доме судьи Хосе Мунуэры Монтеро есть мурал с изображением Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро. Сообщалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ». В случае подтверждения конфликта интересов Монтеро грозит отстранение от работы на срок до 5 лет.

Впоследствии Мунуэра Монтеро заявил , что его компания не получала денег от спортивных организаций, а также пообещал подать иски к СМИ.

OK Diario сообщает, что арбитр Ла Лиги владеет особняком площадью 893 квадратных метра в престижном районе города Кордоба , стоимость которого составляет более 1,2 млн евро – в доме расположена штаб-квартира компании Монтеро Talentus Sports.

В саду возле особняка есть мурал с изображением Лионеля Месси в домашней форме «Барселоны» сезона-2019/20.

Также сообщается, что компания Монтеро занималась подбором персонала для компании Mediapro, отвечающей за ВАР в Ла Лиге. Напомним, ранее стало известно о деловых связях Mediapro с «Барселоной».

Изображение: okdiario.com

Talentus Sports судьи Монтеро делит штаб-квартиру с фирмой доверенного лица Тебаса, повлиявшего на появление ВАР в Ла Лиге. У компании нет сайта и штата сотрудников (El Español)

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