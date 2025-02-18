Флик про 1:0 с «Райо»: «Барса» сыграла хорошо, но способна на большее. Не видел эпизод с отмененным голом – я доверяю ВАР, это все, что можно сказать»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Райо Вальекано».
В 24-м туре Ла Лиги «Барселона» победила со счетом 1:0 и вышла на первое место в таблице.
«Очень сложный матч против сильного соперника. Мы очень рады. Игроки очень довольны. Мы все переживаем из-за сложившейся ситуации. Думаю, что сегодня мы сыграли очень хорошо, но мы способны на большее.
Они провели девять матчей без поражений, и я думаю, что сегодняшний матч стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, и это хорошая новость для болельщиков. Мы вернулись и очень счастливы.
Я не видел эпизод с отмененным голом [в ворота «Барсы»]. У нас есть ВАР, и я ему доверяю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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