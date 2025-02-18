Бальде про 1:0 с «Райо»: «Пенальти на Иньиго был очевидным. Главное – это три очка, даже если «Барсе» пришлось пострадать»

Алекс Бальде высказался после победы над «Райо Вальекано».

В 24-м туре Ла Лиги «Барселона » победила со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного за фол Пате Сисса на Иньиго Мартинесе при подаче углового.

«Мы знали, что это важный матч, чтобы стать лидерами. Я очень доволен работой команды и тем, что мы не пропустили.

Стоит отдать должное обороне, сегодня мы проделали невероятную работу. Нам было тяжело, но нужно уметь страдать.

Я плохо рассмотрел эпизод [с пенальти на Иньиго]. Судя по тому, что мне удалось увидеть, я считаю, что пенальти был очевидным. Решение принимает судья.

Главное – это три очка, даже если сегодня нам пришлось пострадать», – сказал защитник «Барселоны».