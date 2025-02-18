Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Понимаю сложность этой профессии»
Иньиго Перес не стал комментировать судейство после матча с «Барселоной».
Каталонский клуб обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.
В первом тайме арбитр Марио Мелеро Лопес отменил гол «Райо Вальекано».
«Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.
Я понимаю сложность профессии судьи. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.
У меня есть мнение, но оно останется при мне», – сказал главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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