Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Понимаю сложность этой профессии»

Иньиго Перес не стал комментировать судейство после матча с «Барселоной».

Каталонский клуб обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги .

В первом тайме арбитр Марио Мелеро Лопес отменил гол «Райо Вальекано ».

«Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии судьи. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.

У меня есть мнение, но оно останется при мне», – сказал главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес .

«Барса» вернула лидерство в Ла Лиге: с хлипким пенальти, и отменой гола у соперника