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Аршавин об ЛЧ: «Как еврокубки ушли с «Матч ТВ», ни одного матча не посмотрел – не ложится на iPad. Новый формат турнира немного непривычный»

Андрей Аршавин заявил, что не смотрит Лигу чемпионов.

Сегодня в рамках турнира состоятся ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

«Новый формат Лиги чемпионов немного непривычный.

Как с «Матч ТВ» ушли Лига чемпионов и еврокубки, я, может, ни одного матча не посмотрел. Только два последних тура – смотрел трансляцию, где показывают все забитые мячи.

Хоть у меня и есть подписка, но как-то не ложится у меня смотреть на iPad», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Аршавин об отстранении России: «До 2028 года никаких допусков не будет. Уровень футбола остался плюс-минус тем, что был до изоляции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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