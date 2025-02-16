Андрей Аршавин: «Илич не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство»
Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере Ивана Илича в «Спартак».
«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной.
С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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