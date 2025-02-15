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Андрей Аршавин: «Вендел – лучший игрок РПЛ, если он в 100‑процентной форме»

Андрей Аршавин высоко отозвался о Венделе.

– Тимощук назвал Вендела самым сильным в команде. Согласны?

– Пока идет зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, – нельзя. Вендел, безусловно, один из лучших игроков в лиге, а когда он в 100‑процентной форме, наверное, действительно лучший.

– Будет ли он мотивирован этой весной, учитывая его ситуацию?

– У меня сомнений нет. С ним разговаривали наверняка. Опять же, ему ничего не мешает играть. Руководство «Зенита» для него всегда делало все условия по высшему разряду, поэтому, уверен, что эти полгода он доиграет на своем уровне и будет отдаваться полностью, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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