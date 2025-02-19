Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
В Лиге чемпионов проходят ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
В среду дортмундская «Боруссия» примет «Спортинг», «ПСЖ» – «Брест», «Ювентус» сыграет в гостях с ПСВ, «Реал» сразится дома с «Манчестер Сити».
Лига чемпионов
Стыковые матчи
Ответные игры
Первый матч: 3:0
Первый матч: 1:2
Первый матч: 3:0
Первый матч: 3:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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