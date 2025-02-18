Журналист Риоло: «Винисиус невыносим. Он выдающийся игрок, но «Реал» и Перес не будут долго терпеть парня с таким поведением»
Журналист Даниэль Риоло высказался о поведении Винисиуса Жуниора на поле.
«Винисиус невыносим. Флорентино Перес больше не будет долго терпеть Винисиуса.
Он остается выдающимся игроком, он помогает команде побеждать, но «Реал» не будет долго терпеть парня с таким поведением. Этот парень невыносим», – сказал Риоло.
Журналист Риоло о Винисиусе: «Он никогда не перестает симулировать. Хочется сказать ему: «Заткнись!» Не жалуйтесь потом на несправедливость, вы – часть системы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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