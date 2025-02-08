«Перес впустил двух петухов в один курятник. Подписать Мбаппе было его мечтой, но мы подозревали, что их сосуществование с Винисиусом будет непростым». Ди Меко о Килиане

Эрик Ди Меко высказался о положении Килиана Мбаппе и Винисиуса в «Реале».

«Подписать Мбаппе было мечтой Флорентино Переса. Он следовал этой мечте. Это была и спортивная мечта «Мадрида », потому что Мбаппе – игрок, которого все хотят видеть в своей команде. Однако он впустил двух петухов в один курятник.

Мы подозревали, что сосуществование Мбаппе и Винисиуса будет непростым. Флорентино Перес подумал, что Анчелотти решит проблемы в раздевалке. Сначала мы задавались вопросом, сможет ли Мбаппе адаптироваться к этой команде, которая уже многого добилась.

В начале сезона мы говорили: “Ой, возникнет проблема, и именно он будет за нее распалчиваться”. Но мы забыли, что Мбаппе – это ментальный и спортивный монстр. Своими выступлениями и своим отношением он начинает подтачивать Винисиуса . Мбаппе его подавляет...

Мбаппе не носится повсюду. Винисиус должен был сказать себе: “Я тут главный, я носился ради команды… Я продолжу делать то же самое…” Тогда он меняет позицию и меньше защищается», – сказал бывший защитник «Марселя» в эфире Super Moscato Show.