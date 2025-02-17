Каземиро: «В «Реале» были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго. «Мадрид» умеет готовить игроков – Вини потребовалось 5 лет, чтобы стать великолепным»

Каземиро объяснил причину стабильности результатов «Реала».

– Вы выиграли Лигу чемпионов с «Реалом» пять раз. Но легенды уходят, а победы в Лиге чемпионов продолжаются. Что особенного в этой футболке, что она практически непобедима в этом турнире?

– Когда находишься в клубе, а затем покидаешь его, как я, ты ищешь наиболее полный ответ на то, что пережил.

Все дело в том, что «Реал» готовит игроков. У «Мадрида » есть основные ценности, которые они вам прививают. Когда я приехал туда, в команде уже были Криштиану , Серхио Рамос , Касильяс – игроки с клубной идентичностью. Потом все это перешло к Каземиро, Модричу , Тони [Кроосу], а затем к Винисиусу, Феде Вальверде, Родриго... Заложен костяк и ценности клуба. Эти ценности передает сам президент. Приезжая в «Реал», вы видите это и проникаетесь. Вы знаете, на кого равняться.

Винисиусу потребовалось пять лет, чтобы показать себя великолепным игроком, каковым он является. Но «Реал» знал, как подготовить его, и теперь он один из лучших в мире, – сказал полузащитник «МЮ», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.