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  • Каземиро: «В «Реале» были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго. «Мадрид» умеет готовить игроков – Вини потребовалось 5 лет, чтобы стать великолепным»
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Каземиро: «В «Реале» были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго. «Мадрид» умеет готовить игроков – Вини потребовалось 5 лет, чтобы стать великолепным»

Каземиро объяснил причину стабильности результатов «Реала».

– Вы выиграли Лигу чемпионов с «Реалом» пять раз. Но легенды уходят, а победы в Лиге чемпионов продолжаются. Что особенного в этой футболке, что она практически непобедима в этом турнире?

– Когда находишься в клубе, а затем покидаешь его, как я, ты ищешь наиболее полный ответ на то, что пережил.

Все дело в том, что «Реал» готовит игроков. У «Мадрида» есть основные ценности, которые они вам прививают. Когда я приехал туда, в команде уже были Криштиану, Серхио Рамос, Касильяс – игроки с клубной идентичностью. Потом все это перешло к Каземиро, Модричу, Тони [Кроосу], а затем к Винисиусу, Феде Вальверде, Родриго... Заложен костяк и ценности клуба. Эти ценности передает сам президент. Приезжая в «Реал», вы видите это и проникаетесь. Вы знаете, на кого равняться.

Винисиусу потребовалось пять лет, чтобы показать себя великолепным игроком, каковым он является. Но «Реал» знал, как подготовить его, и теперь он один из лучших в мире, – сказал полузащитник «МЮ», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКаземиро
logoЛука Модрич
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoФлорентино Перес
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoВинисиус Жуниор
logoСерхио Рамос
logoИкер Касильяс
logoТони Кроос
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