Журналист Риоло о Винисиусе: «Он никогда не перестает симулировать. Хочется сказать ему: «Заткнись!» Не жалуйтесь потом на несправедливость, вы – часть системы»
Даниэль Риоло высказался о симуляциях Винисиуса Жуниора.
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) 24-м туре Ла Лиги. В первом тайме вингер мадридцев дважды падал в штрафной площади соперника, но не заработал пенальти.
«Мы снова видим сценку с участием Винисиуса, который никогда не перестает симулировать. И такой пенальти он выпрашивает в матче с «Осасуной»! Хочется сказать ему: «Заткнись, Винисиус!» Хватит, не надо жаловаться на то, что судья неправ, когда ты сам делаешь все, чтобы обмануть его.
Если вы готовы симулировать, чтобы зарабатывать пенальти, потом не жалуйтесь, что за этим кроется несправедливость. Вы – часть системы, вы все в ней участвуете. Продолжайте кричать, если хотите, но вы не добьетесь улучшений», – сказал журналист Риоло.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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