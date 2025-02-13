Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом. Директор «Реала» Санчес заявил, что вингер не продается

Флорентино Перес отказался обсуждать трансфер Винисиуса Жуниора прошлым летом.

Как сообщает As, летом 2024 года представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) попросил о встрече с президентом «Реала», чтобы обсудить возможный трансфер вингера. Перес ответил отказом, сославшись на пункт об отступных в размере 1 млрд евро, прописанный в контракте бразильца.

После этого представитель саудовцев провел телефонный разговор с Хосе Анхелем Санчесом, в ходе которого директор мадридского клуба заявил, что Винисиус не продается.

По словам источников, близких к игроку, следующим летом саудовцы снова попытаются подписать Винисиуса. Сообщалось , что игроку могут предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту. Сам бразилец не планирует покидать свою нынешнюю команду.

Винисиус озвучил требования по новому контракту и ждет ответа от «Реала»

Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)