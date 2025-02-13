Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом. Директор «Реала» Санчес заявил, что вингер не продается
Как сообщает As, летом 2024 года представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) попросил о встрече с президентом «Реала», чтобы обсудить возможный трансфер вингера. Перес ответил отказом, сославшись на пункт об отступных в размере 1 млрд евро, прописанный в контракте бразильца.
После этого представитель саудовцев провел телефонный разговор с Хосе Анхелем Санчесом, в ходе которого директор мадридского клуба заявил, что Винисиус не продается.
По словам источников, близких к игроку, следующим летом саудовцы снова попытаются подписать Винисиуса. Сообщалось, что игроку могут предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту. Сам бразилец не планирует покидать свою нынешнюю команду.
Винисиус озвучил требования по новому контракту и ждет ответа от «Реала»
Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)
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