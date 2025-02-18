Миятович об удалении Беллингема: «Джуд его не заслуживал. Fuck off – это не оскорбление, а выражение вроде «#####». Так говорят, когда злятся»
В первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».
«Fuck off – это не оскорбление. Fuck you – да. Fuck off – это выражение как... как «#####» (блин – Спортс’’). Те из нас, кто немного говорит по-английски, говорят fuck off, когда злятся.
Беллингем не заслуживал удаления. В данном случае он его не заслуживал. Я думаю, что судьи находятся под огромным давлением, но им следует быть немного тактичнее в своих комментариях и в своем гневе. Удаление Беллингема было слишком строгим наказанием, слишком строгим», – сказал бывший игрок и директор «Реала» в эфире El Chiringuito.
Испания обсуждает Fuck off Джуда: «Реал» злится на судей, Флик просит игроков «Барсы» не спорить
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