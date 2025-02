«Если бы за каждое fuck off или ja pierdole после спора с арбитром удаляли, игры заканчивались бы 5 на 5». Защитник «Херенвена» Бохневич о красной Беллингема в матче с «Осасуной»

Защитник «Херенвена» Павел Бохневич не согласен с удалениями за брань на поле.

Польский футболист прокомментировал эпизод с удалением Джуда Беллингема за разговоры с арбитром в 1-м тайме матча Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). В протоколе судья написал , что полузащитник «Реала » сказал ему «иди на ### (на фиг)». Сообщалось, что клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off («да брось ты», «отвали»), а не fuck you («иди на ###»).

В общем, если бы за каждое выразительное fuck off, no me jodas («не беси меня») или ja pierdole («черт возьми»), выкрикнутое после разговора с судьей, показывали красные карточки, то матчи заканчивались бы 5 на 5», – написал Бохневич в твиттере.