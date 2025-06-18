Капитан «Уравы» извинился за то, что не пожал руки игрокам «Ривера»: «Я забыл, так как обстановка была новой – я был сбит с толку и сосредоточен на себе. Мне не плевать на игроков и фанатов»
Мариус Хойбротен объяснил, почему проигнорировал игроков «Ривер Плейт» на КЧМ.
Накануне капитан «Урава Ред Даймондс» демонстративно прошел мимо футболистов «Ривера» и не пожал им руки перед матчем клубного чемпионата мира. Аргентинцы одержали победу в игре со счетом 3:1.
«Для болельщиков «Ривер Плейт». Я забыл пожать руки, потому что обстановка была новой. Я был сбит с толку и сосредоточен на себе, и не понимал, что мы должны были это сделать. Вот почему я ушел, не пожав руки.
Выглядело так, будто мне плевать на вас или игроков. У меня не было такого намерения. Я извинился перед игроками в раздевалке после матча, а теперь извиняюсь перед вами.
Поздравляю с победой! Всего наилучшего в предстоящих играх», – написал Хойбротен в соцсетях.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Мариуса Хойбротена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости