Капелло об Анчелотти: «Лучший тренер мира. У него уникальная способность управлять командой и побеждать без лишнего шума»

Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

По окончании сезона-2024/25 Анчелотти покинул «Реал» и возглавил сборную Бразилии. Мадридский клуб назначил главным тренером Хаби Алонсо.

«Он лучший тренер в мире, обладающий уникальной способностью управлять командой и побеждать без лишнего шума. Тренировать сборную очень сложно, но если вы добьетесь успеха и в этом...»

О Хаби Алонсо

«То, что он сделал [в «Байере »], экстраординарно. Он возглавил команду, которая никогда ничего не выигрывала, и сумел сделать ее доминирующей силой в Германии», – сказал бывший главный тренер «Реала ».