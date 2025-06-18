Капелло об Анчелотти: «Лучший тренер мира. У него уникальная способность управлять командой и побеждать без лишнего шума»
Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.
По окончании сезона-2024/25 Анчелотти покинул «Реал» и возглавил сборную Бразилии. Мадридский клуб назначил главным тренером Хаби Алонсо.
«Он лучший тренер в мире, обладающий уникальной способностью управлять командой и побеждать без лишнего шума. Тренировать сборную очень сложно, но если вы добьетесь успеха и в этом...»
О Хаби Алонсо
«То, что он сделал [в «Байере»], экстраординарно. Он возглавил команду, которая никогда ничего не выигрывала, и сумел сделать ее доминирующей силой в Германии», – сказал бывший главный тренер «Реала».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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