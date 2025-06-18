Глушаков о Карпине в «Динамо»: «Лучше бы в «Спартак» вернулся, если честно. Он спартаковец, но такая жизнь утренера и футболиста – сегодня здесь, а завтра там»

Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

– Вам жалко, что Карпин вернулся не в «Спартак»?

– Если честно, лучше бы Карпин вернулся в «Спартак». Потому что он – спартаковец. Но такая жизнь у тренера и футболиста: сегодня он здесь, а завтра там.

– Вы считаете, что Карпин сработал бы в «Спартаке» лучше Станковича?

– Мне кажется, что да. Если бы ему отдали полный карт-бланш на построение команды, – сказал бывший капитан «Спартака ».