Глушаков о Карпине в «Динамо»: «Лучше бы в «Спартак» вернулся, если честно. Он спартаковец, но такая жизнь утренера и футболиста – сегодня здесь, а завтра там»
Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».
– Вам жалко, что Карпин вернулся не в «Спартак»?
– Если честно, лучше бы Карпин вернулся в «Спартак». Потому что он – спартаковец. Но такая жизнь у тренера и футболиста: сегодня он здесь, а завтра там.
– Вы считаете, что Карпин сработал бы в «Спартаке» лучше Станковича?
– Мне кажется, что да. Если бы ему отдали полный карт-бланш на построение команды, – сказал бывший капитан «Спартака».
Интер Майами
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
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