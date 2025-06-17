Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграет с Италией, Грузия – с Португалией во вторник, Англия примет Германию, Нидерланды встретятся с Украиной в среду
В Словакии пройдет 3-й тур молодежного чемпионата Европы-2025.
Во вторник сборная Франции U21 примет Польшу, Грузия сыграет с Португалией, Испания встретится с Италией, а Румыния сразится со Словакией.
В среду Нидерланды сыграют с Украиной, сборная Дании примет Финляндию, Англия встретится с Германией, а команда Словении выступит против Чехии.
Евро-2025 (U21)
Групповой этап
3-й тур
17 июня 16:00, На Сиготи
Не начался
17 июня 16:00, Штадион под Дубном
Не начался
17 июня 19:00, Национальный стадион
Не начался
17 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Не начался
18 июня 16:00, Futbal Tatran Arena
Не начался
18 июня 16:00, Košická futbalová aréna
Не начался
18 июня 19:00, МОЛ-Арена
Не начался
18 июня 19:00, Štadión pod Zoborom
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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