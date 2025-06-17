Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграет с Италией, Грузия – с Португалией во вторник, Англия примет Германию, Нидерланды встретятся с Украиной в среду

В Словакии пройдет 3-й тур молодежного чемпионата Европы-2025.

Во вторник сборная Франции U21 примет Польшу, Грузия сыграет с Португалией, Испания встретится с Италией, а Румыния сразится со Словакией.

В среду Нидерланды сыграют с Украиной, сборная Дании примет Финляндию, Англия встретится с Германией, а команда Словении выступит против Чехии.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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