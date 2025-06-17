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Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграет с Италией, Грузия – с Португалией во вторник, Англия примет Германию, Нидерланды встретятся с Украиной в среду

В Словакии пройдет 3-й тур молодежного чемпионата Европы-2025.

Во вторник сборная Франции U21 примет Польшу, Грузия сыграет с Португалией, Испания встретится с Италией, а Румыния сразится со Словакией.

В среду Нидерланды сыграют с Украиной, сборная Дании примет Финляндию, Англия встретится с Германией, а команда Словении выступит против Чехии.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

3-й тур

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
17 июня 16:00, На Сиготи
Грузия U-21
Не начался
Португалия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
17 июня 16:00, Штадион под Дубном
Франция U-21
Не начался
Польша U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
17 июня 19:00, Национальный стадион
Румыния U-21
Не начался
Словакия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
17 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Испания U-21
Не начался
Италия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
18 июня 16:00, Futbal Tatran Arena
Нидерланды U-21
Не начался
Украина U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
18 июня 16:00, Košická futbalová aréna
Дания U-21
Не начался
Финляндия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
18 июня 19:00, МОЛ-Арена
Словения U-21
Не начался
Чехия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
18 июня 19:00, Štadión pod Zoborom
Англия U-21
Не начался
Германия U-21

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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