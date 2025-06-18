Алаев о ситуации с «Химками»: «Есть желание внести поправку в регламент – чтобы команда, не получившая лицензию, автоматически опускалась на 16‑е место. Она будет вынесена на голосование»

В РПЛ обсудят внесение поправок в регламент после ситуации с «Химками».

Об этом сообщил президент лиги Александр Алаев .

– После общего собрания РПЛ вы говорили об изменениях в регламент. На какой стадии ваши предложения сейчас?

– Как я и сказал вам в начале июня, у нас желание внести поправки в регламент по итогам истории с «Химками». Чтобы в подобной ситуации команда, не получившая лицензию, автоматически опускалась на 16‑е место. То есть такой клуб будет считаться выбывшим по итогам сезона, независимо от набранных очков.

Есть решение, что данная поправка в ближайшее время будет вынесена на заочное голосование общего собрания РПЛ, после чего в случае ее принятия общим собранием – автоматически на исполком РФС, – сказал Алаев.

В минувшем сезоне Мир РПЛ подмосковный клуб набрал 29 очков и занял 12-е место в турнирной таблице. Красно-черные не получили лицензию для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Сегодня «Химки » объявили о «приостановке деятельности».