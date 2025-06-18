Агкацев, Акинфеев, Бабич, Мойзес, Сперцян, Батраков, Угальде, Дзюба – среди финалистов премии Winline Герои РПЛ в своих амплуа

Мир РПЛ объявила претендентов на звание лучших игроков сезона в своих амплуа.

26 мая стартовал первый этап отбора премии Winline Герои РПЛ, на котором журналисты и блогеры выбрали 30 человек для шорт-листа премии. Финалисты были определены голосованием болельщиков, которое проходило со 2 по 15 июня.

Победители в каждой номинации определятся по результатам закрытого голосования экспертов. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет у результатов по итогам голосования болельщиков (имена лидеров выделены – Спортс’‘).

Вратарь сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»);

Защитник сезона: Диего Коста («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), Мойзес (ЦСКА);

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»);

Нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Артем Дзюба («Акрон»).

Победители премии будут объявлены 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».