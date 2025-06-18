«Челси» включил Жоао Педро из «Брайтона» в шорт-лист на лето. Лондонцы высоко оценивают игру форварда
«Челси» может усилиться нападающим «Брайтона» Жоао Педро Жезусом.
В лондонском клубе высоко оценивают 23-летнего игрока и включили его в шорт-лист на летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Состоялись первые контакты – «синие» хотят быть в курсе ситуации.
Отмечается, что на прошлой неделе «Ньюкасл» уже связался с «Брайтоном», чтобы обсудить возможность трансфера Жоао Педро.
В минувшем сезоне АПЛ бразилец провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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