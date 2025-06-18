«Челси» включил Жоао Педро из «Брайтона» в шорт-лист на лето. Лондонцы высоко оценивают игру форварда

«Челси» может усилиться нападающим «Брайтона» Жоао Педро Жезусом.

В лондонском клубе высоко оценивают 23-летнего игрока и включили его в шорт-лист на летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Состоялись первые контакты – «синие» хотят быть в курсе ситуации.

Отмечается, что на прошлой неделе «Ньюкасл» уже связался с «Брайтоном », чтобы обсудить возможность трансфера Жоао Педро .

В минувшем сезоне АПЛ бразилец провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .