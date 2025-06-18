Экс-игрок сборной Ирана Гафури: «Господи, защити нас от иностранных захватчиков и внутренних предателей. Надеюсь, что враги Ирана и зачинщики войны будут уничтожены»
Экс-защитник сборной Ирана высказался о конфликте с Израилем.
«Уничтожьте того, кто не хочет, чтобы вы процветали.
Господи, защити Иран и иранцев от иностранных захватчиков и внутренних предателей. Я надеюсь, что враги Ирана и те, кто подстрекает к войне и перемещению его народа, будут уничтожены», – написал Вурия Гафури.
В Иране за «пропаганду против государства» арестовали экс-игрока сборной Гафури. Он призывал прекратить подавление протестов в стране
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Вурия Гафури
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