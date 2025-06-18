Экс-игрок сборной Ирана Гафури: «Господи, защити нас от иностранных захватчиков и внутренних предателей. Надеюсь, что враги Ирана и зачинщики войны будут уничтожены»

Экс-защитник сборной Ирана высказался о конфликте с Израилем.

«Уничтожьте того, кто не хочет, чтобы вы процветали.

Господи, защити Иран и иранцев от иностранных захватчиков и внутренних предателей. Я надеюсь, что враги Ирана и те, кто подстрекает к войне и перемещению его народа, будут уничтожены», – написал Вурия Гафури.

В Иране за «пропаганду против государства» арестовали экс-игрока сборной Гафури. Он призывал прекратить подавление протестов в стране

Как конфликт Ирана и Израиля влияет на спорт