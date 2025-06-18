Гиттенс хочет исключительно в «Челси», клуб сделает «Боруссии» новое предложение

Джейми Гиттенс намерен продолжить карьеру в «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник уведомил «Боруссию», что хочет перейти в лондонский клуб.

Клубы продолжают контактировать по поводу сделки, ожидается новое предложение.

На прошлой неделе сообщалось, что «Боруссия » отклонила третье предложение лондонцев о трансфере вингера – на сумму в 55 миллионов евро. Дортмундцы требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов.