Гиттенс хочет исключительно в «Челси», клуб сделает «Боруссии» новое предложение
Джейми Гиттенс намерен продолжить карьеру в «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник уведомил «Боруссию», что хочет перейти в лондонский клуб.
Клубы продолжают контактировать по поводу сделки, ожидается новое предложение.
На прошлой неделе сообщалось, что «Боруссия» отклонила третье предложение лондонцев о трансфере вингера – на сумму в 55 миллионов евро. Дортмундцы требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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