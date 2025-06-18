Рэшфорд хочет играть за «Барсу» и готов пойти на сокращение зарплаты. Каталонцы предпочитают Уильямса и Диаса (Marca)

Маркус Рэшфорд готов сократить зарплату ради игры за «Барселону».

По информации Marca, форвард «МЮ» хочет играть в Ла Лиге и за «блауграну» в частности, и уже сообщил своему окружению, что считает «Барселону» приоритетным вариантом продолжения карьеры. Ради перехода в каталонский клуб Рэшфорд готов пойти на уступки, в том числе сокращение зарплаты.

Отмечается, что на данный момент Рэшфорд не является приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления атаки – каталонцы предпочитают кандидатуры Луиса Диаса и Нико Уильямса . Несмотря на это, нападающий «Манчестер Юнайтед » верит, что переход в «Барсу» возможен благодаря его желанию играть за клуб и меньшей трансферной стоимости по сравнению с игроками, подписание которых сине-гранатовые считают приоритетом.

Вторую часть минувшего сезона 27-летний нападающий провел в аренде в «Астон Вилле». В 25 матчах АПЛ он отметился 6 голами и 3 передачами в 25 матчах в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь .