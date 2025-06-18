Сергеев близок к трансферу в «Динамо» за 4,5 млн евро («Чемпионат»)
«Динамо» близко к договоренности по трансферу Ивана Сергеева.
Сумма сделки должна составить 4,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».
Форвард «Крыльев Советов» отклонил опцию с возвращением в «Зенит» с последующей арендой в «Сочи» и настроен перейти в «Динамо».
30-летний Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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