Сергеев близок к трансферу в «Динамо» за 4,5 млн евро («Чемпионат»)

«Динамо» близко к договоренности по трансферу Ивана Сергеева.

Сумма сделки должна составить 4,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Форвард «Крыльев Советов » отклонил опцию с возвращением в «Зенит » с последующей арендой в «Сочи » и настроен перейти в «Динамо ».

30-летний Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.